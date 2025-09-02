£±Æü¡¢£Ó£Ã£Ï¥×¥é¥¹²ñµÄ¤Ç½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¦½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î1Æü¡Û¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¥×¥é¥¹¡×²ñµÄ¤¬1Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÇß¹¾¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¡¢²ñµÄ¤ò¼çºË¤·¤¿½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¡ÖSCO¤ÎÎÏ¤ò¶Å½¸¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò²þÁ±¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£