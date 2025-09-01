インテルがDFの獲得に近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、マンチェスター・シティのマヌエル・アカンジのセリエAインテル行きを自身の代名詞である「HERE WE GO」とともに報じた。移籍形態はレンタル移籍。レンタル料は200万ユーロで、買取オプション発動となれば1500万ユーロ(25億円)の移籍金が発生するという。しかし、買取に強制力が付くのは、インテルのセリエA優勝、さらにはア