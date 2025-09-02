¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¸å¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¤éÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î¿ÊÂà¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÇÔ°ø¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¸á¸å¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤ÏÇÔ°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä²þÁ±ºö¤Î¤Û¤«¡¢ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÀ¤¤¤¬ÌÀµ­¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ