ËÉºÒ¤ÎÆü¤Î9·î1Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÌó6500Ëü¿Í¤¬3Ç¯°Ê¾åËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¡£À¯ÉÜ¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³¸©²­¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÂç¿ÌÅÙ7¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃå¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤é¤¬ÅÌÊâ¤Ç¼óÁê´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤È¤·¤Æ¤Î¶ÛµÞºÒ³²ÂÐºöËÜÉô