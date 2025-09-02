プロボクシングの前ＷＢＣ世界ミニマム級王者・重岡優大（２８）が１日、自身のインスタグラムを更新。弟の前ＩＢＦ世界ミニマム級王者・銀次朗（２５）について「昨日、銀次朗は一般病棟から回復期病棟へ移りました。ここから最大１５０日間で退院を目指し、本気のリハビリが始まります」と報告した。銀次朗は５月のＩＢＦ同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫で開頭手術を受けて、現在は地元・熊本の病院で治療を受けてい