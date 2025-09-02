【Hyper Body 宝多六花（GRID TECTOR Ver.）】 9月2日 出荷開始 価格：13,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「Hyper Body 宝多六花（GRID TECTOR Ver.）」の出荷を9月2日に開始する。価格は13,800円。 本商品は、劇場版アニメ「グリッドマン ユニバース」に登場する「宝多六花」をオリジナル衣装「GRID TECTOR ver.」でフィギュア化したもの。表情パ&#