女優・星野真里（４４）が１日、ＳＮＳを更新。難病「先天性ミオパチー」と診断されている長女、ふうかさん（１０）と８月３１日放送の日本テレビ系「２４時間テレビ」に出演したことについて、つづった。番組では、ふうかさんが親友２人と「原宿で買い物をする」などの夢を叶える様子をＶＴＲで放送。星野はふうかさんと一緒に、会場から生放送にも出演した。星野はインスタグラムで、「２４時間テレビをご覧になった皆さま