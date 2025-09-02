¼«Ì±ÅÞ¤Ï2Æü¤Ë¤â»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤­¤ËÆþ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï1Æü¸á¸å¡¢Áí³ç°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤âÌ³¤á¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áí³ç¤ÎÊ¸½ñ°Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Áí³çÊ¸½ñ¤Ï2Æü¸áÁ°¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç·èÄê¤·¡¢¸á¸å¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£