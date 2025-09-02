Ãæ¹ñ¡¦¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÇ¾Æâ¤«¤é18¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¸¤­¤¿´óÀ¸Ãî¤¬Å¦½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹­½£ÆüÊó¤Ê¤É¤¬8·î30ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÆü¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿29ºÐ¤ÎÍû¡Ê¥ê¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¸ý¤«¤éË¢¤ò¿á¤¤¤ÆáÛÚ»¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¹­½£»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ç¾¥¹¥Ñ¥ë¥¬¥Ì¥à¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¾¥¹¥Ñ¥ë¥¬¥Ì¥à¾É¤Ï´óÀ¸Ãî¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ê¿£¸ÉÃî¡Ê¤¬¤·¤ç¤¯¤³¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¤¬Ç¾¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¡¢°ìÈÌ