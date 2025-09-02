音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」が2日に始動8周年を迎えたことを記念し、Division All Starsによる「絆 +」が各種音楽配信サービスにて配信開始された。あわせて、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の周年記念リバイバル上映が本日より全国66館で開始される。【画像】各ディビジョンらしさ全開の『ヒプムビ』リバイバル上映来場者特典本楽曲は、テレビアニメ第1期『ヒプノシスマイ