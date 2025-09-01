トランプ米大統領、インドのモディ首相（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、SNSにインドとの関税交渉を巡り「彼らは今になって関税をゼロに削減すると提案してきた」と主張し「遅すぎる。何年も前にそうすべきだった」と批判した。トランプ政権は8月下旬、ロシア産原油を購入していることへの制裁として追加関税を50％に引き上げ、両国関係は悪化している。トランプ氏は「インドがこれまで課