遊び心とポップな魅力が詰まった「セサミストリートマーケット」から、待望の新作コレクションが登場です。テーマは「CAFE SWEETS」。カフェで提供されているスイーツをモチーフに、エルモやクッキーモンスターのワッフルやカラフルなドーナツがアパレルや雑貨に大変身！デザイン性だけでなく、日常使いしやすいアイテムが揃い、持っているだけで笑顔になれるラインアップです。