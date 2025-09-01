Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï1Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ï¡Öº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¡¼ý¤·¤¿ÍÂ¶âÄÌÄ¢¸ýºÂ¤¬¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ¸©¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤µ¤é¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¸å¡¢µ¶¤ÎÂáÊá¾õ¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£