ゲームクリエイター小島秀夫監督が代表を務める「コジマプロダクション」の10周年記念イベント「Beyond The Strand」が、2025年9月23日「TOHOシネマズ六本木ヒルズ SCREEN7」にて開催決定。9月2日よりチケット抽選申込がスタートする。【写真】パブロ内田氏が描く『デス・ストランディング2』ビジュアル本イベントは、コジマプロダクションによる最新情報発表をメインにすえたスペシャルイベントだ。イベントでは最新プロジェ