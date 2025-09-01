povo2.0¤Ë¤Æ¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤¬Äó¶¡Ãæ¡ªKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï1Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¡Ê¶â