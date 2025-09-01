【MLB】ジャイアンツ13ー2オリオールズ（8月31日・日本時間9月1日／サンフランシスコ）【映像】菅野智之の魔球→打者が動けなくなる8月31日（日本時間9月1日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ボルティモア・オリオールズの一戦で、オリオールズ・菅野智之が、絶妙なコースへのシンカーで奪った三振が話題となっている。2回裏・ジャイアンツの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った6番のルイス・マトスに対して菅野は