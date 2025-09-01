8月30日放送のABEMA「給与明細」では、インバウンド向けプライベートサービスに対して、働く女性キャスト、従業員、利用する外国人客が、それぞれの想いを語った。【映像】超人気キャストが胸元のジップを下ろす様子（実際の映像）日本を訪れる外国人が急増する昨今、その経済効果は8兆円以上ともいわれている。そんな外国人が今殺到しているという、インバウンド向けプライベートサービス店『Gran Erotic Massage Tokyo』に、