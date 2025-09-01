ボートレース住之江の「吹田市制８５周年記念競走」は１日、開幕した。村松栄太（２９＝広島）は１Ｒ、２コースからのジカまくりで制して白星発進。３連単万舟を演出し、聖地のファンへの猛烈アピールにも成功した。今節の相棒は２連率３５％の５３号機。「前検日から起こしや行き足が良かったので、レースでは差しにもまくりにも行けると思っていた。幸先のいいスタートになって良かった」と舟足も良好で、思わず笑みがこぼ