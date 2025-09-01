ドムドムハンバーガーから、期間限定の「スーパー戦隊バーガー」が2025年9月12日（金）より登場！秘密戦隊ゴレンジャーをイメージした5色の食材を使い、ダブルパティのボリューム感でヒーローの“強さ”を表現。見た目にも元気が出るカラフルなレッドバンズやブルーチェダーチーズ、ピンクトマトソースを組み合わせた遊び心いっぱいの