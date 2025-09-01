西武は１日、終盤戦を戦う選手たちに向けオリジナルの応援メッセージ付き画像を作って送ることができる「オレの背中をおしてくれ！」企画を実施すると発表。一部のメッセージは９月２５日・日本ハム戦（ベルーナＤ）から、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでおなじみの勝利のハイタッチ動画を撮影している選手用通路などに掲出される予定だ。開幕前に地上波テレビで放送された「圧倒的至近距離」をテーマにしたＣＭや、ファン