5月の試合後に「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術ボクシング前IBF世界ミニマム級王者・重岡銀次朗の近況について、兄で前WBC世界ミニマム級王者の優大が1日に報告した。銀次朗は5月のタイトルマッチ後に救急搬送。「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術を受け、その後は地元・熊本の病院に転院していた。前日に一般病棟から回復期病棟へ移ったそうで、優大は「ここから最大150日間で退院を目指し、本気のリハビリが始まります