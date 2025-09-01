プレミアリーグ第3節ブライトン対マンチェスター・シティの一戦が行われた。前半、先制したのはシティだった。この試合がプレミア100試合目となったアーリング・ハーランドが通算88ゴール目を決めてリードを得た。しかし、後半ブライトンの4人の選手交代から流れが変わる。強度の部分でシティを上回り、PK獲得からスコアを振り出しに戻す。さらには終盤、日本代表FW三笘薫のパスから決勝点をゲット。第3節にして今季リーグ戦初白星