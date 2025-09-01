アストン・ヴィラは9月1日、マンチェスター・ユナイテッドからスウェーデン代表DFヴィクトル・リンデロフが完全移籍加入することを発表した。リンデロフは今年6月9日、2024−25シーズン限りでのマンチェスター・ユナイテッド退団が発表されており、移籍金の発生しないフリートランスファーでアストン・ヴィラへ加入する。契約年数等の詳細は明かされていないが、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏