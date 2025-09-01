山西省には石窟が広く分布している。その数は多く、形式やタイプは豊富で、石像の風貌も多様で、各年代のものが比較的揃い、伝承の状況も比較的はっきりしている。そのため山西省の石窟は全国の石窟寺院の中で重要な位置を占めている。夏休みシーズン期間中、山西省大同市の雲崗石窟は観光客が引きも切らず、洞窟を見学したり、石像のそばで記念撮影をしたりして、千年の時を刻む石窟の歴史の重みや芸術性の高さに感動していた。一