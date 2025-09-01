ＮＰＢ（日本野球機構）の中村勝彦事務局長は１日、都内で行われたプロ野球１２球団とＮＰＢによる理事会・実行委員会後、来季から拡大ベースの導入を検討していると明かした。本塁を除く各ベースのサイズが、約３８センチから約４センチ四方に大型化される。これによって盗塁数はどう変化するのだろうか。ＭＬＢでは走者と守備側の接触軽減を目的に２３年から導入された。ピッチクロックやけん制回数の上限も設けられたことで