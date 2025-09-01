誰かと食事をする際、せっかくなら気持ちのいい雰囲気をつくりたいもの。相手に不快感を与えないためにも「食事マナー」を知っておいて損はないでしょう。今回はAll About編集部に寄せられたエピソードの中から、「カトラリーを落としてしまったとき」の体験談を紹介しつつ、All About 暮らしのマナーガイドの諏内えみが理想的な振る舞いについて解説します。【納得しがたい】夫の食事マナー「恥ずかしかったです」All About編集部