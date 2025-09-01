¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦°²¥Î¸Ð¤Ç·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï1Æü¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿Í·Í÷Á¥¤È¿å¾å¥Ð¥¹¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢·Ù»¡¤Ï1Æü¡¢È¢º¬Ä®¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦°²¥Î¸Ð¤ÇÍ·Í÷Á¥¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾®ÅÄµÞÈ¢º¬¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿å¾å·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ë¤Ï50¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢°²¥Î¸Ð¤òÁö¤ë¡Ö³¤Â±Á¥¡×¤È¿å¾å¥Ð¥¹¤¬²­¹ç¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢±¿¹Ò¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Î¤â¤È¡¢Á¥¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Éé½ý¼Ô¤Ø