SUPEREIGHTの横山裕（44）が1日放送の日本テレビ「完全密着!横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦!〜」（後9・00）に出演。完走を支えた“魔法の言葉”が明かされた。横山は「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦し、走行距離105キロを見事完走した。70キロ過ぎ、右膝が限界を迎えた。歩くこともままならず、