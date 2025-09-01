世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが、映画『ベスト・キッド：レジェンズ』の公開初日となる8月29日と30日の2日間で、ハリウッド映画俳優としては日本最多となる合計11回の舞台挨拶を行いました。8月30日にTOHOシネマズ日比谷で11回目となる舞台挨拶を迎えたジャッキーさん。拍手の中、笑顔で登場すると「全員古き友人です！忙しく世界中を回ってきたけど、昨日ようやく日本に来られました。今日ここにいるのが一