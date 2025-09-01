◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦ヤマハ４―１ホンダ熊本（１日・東京ドーム）７年連続４６度目の出場のヤマハ（浜松市）は１回戦でホンダ熊本（大津町）を４―１で下した。２回にコーチ兼任の矢幡勇人外野手（３５）が、左越えの先制３ラン。投げてはエース左腕・佐藤廉（２６）が１４１球完投し、７安打１失点９奪三振の好投で勝利に貢献した。２年ぶりに初戦を突破し、４日の２回戦では大阪ガス（大阪市）と対戦する。