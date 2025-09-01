静岡県内で深刻化するサイバー空間での犯罪を防ぐ新たな一手です。県と県警が一体となったサイバーセキュリティ戦略本部会議が9月1日から本格的にスタートしました。全国初となる試みの狙いとは？ 【写真を見る】「全庁的にやっていかなければいけない」サイバー空間での犯罪から県民を守れ! 全国初...警察と行政がタッグ「サイバーセキュリティ戦略本部会議」始動=静岡 ＜被害にあった女性＞ 「