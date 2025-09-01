試合後、相沢監督（左）の元に集まった松蔭大の選手たち＝横浜スタジアム神奈川大学野球秋季リーグは１日、横浜スタジアムで１部が開幕。第１日は、春季１位の神奈川大と同５位の横浜商大、６月の入れ替え戦で１部に昇格した松蔭大と同３位の神奈川工大の１回戦が行われた。神大は１３―２の七回コールドで、工大は５―３でそれぞれ先勝した。神大は１点を追う五回、２死満塁から植村の３点適時二塁打などで一気に７点を勝ち越