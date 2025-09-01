CHAQLA.が10月1日、EP『覚命盤』をリリースする。同EP収録曲よりリード曲「ANTHEM」が9月12日に先行配信されるほか、ミュージックビデオが同日公開されることが決定した。なお、本日9月1日よりティザー映像が公開となっている。「ANTHEM」はCHAQLA.の現在地が鮮烈に刻み込まれた楽曲であり、EP『覚命盤』の核を担うもの。この発表に伴って、新たなアーティスト写真が公開された。2023年の始動以降、ヴィジュアルアートロックを掲げ