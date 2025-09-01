¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î1Æü¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Âç²ñ¤¬3Æü¸áÁ°9»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±10»þ¡Ë¤ËËÌµþ»Ô¤ÎÅ·°ÂÌç¹­¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ­¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤¬½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉôÂâ¤ò´Ñ±Ü¤¹¤ë¡£Æ±Æü¸á¸å8»þ¤Ë¤Ï¡¢µ­Ç°Ê¸·Ý¸ø±é¡ÖÀµµÁÉ¬¾¡¡×¤¬ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½¬¶áÊ¿»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ´ÑÍ÷¤¹¤ë¡£