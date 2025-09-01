BE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で披露した最新曲「Secret Garden」のパフォーマンス映像を公開した。◆パフォーマンス映像パフォーマンス映像は、8月28日公開のBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」Ep.10 / Go Beyond Dreams にて、「VSプロアーティスト審査」としてBE:FIRSTがパフォーマンスした映像だ。プロアーティストとして貫禄のあるパフォーマン