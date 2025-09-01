俳優の二宮和也さん（42）主演の映画『８番出口』が、公開から3日間での興行収入が9.5億円を突破したことを1日、配給元の東宝が発表しました。映画は、2023年にインディーゲームクリエーターのKOTAKE CREATEさんが1人で制作し、累計販売本数190万本を突破したゲーム『８番出口』の実写映画化。二宮さんは、無限にループする地下通路で8番出口を求めて迷う主人公を演じます。8月29日に公開されると、公開3日間での観客動員数が67万1