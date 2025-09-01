放送作家でタレントの高田文夫（77）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演し、お笑いタレント有吉弘行（51）の大河ドラマ出演について感想を語った。有吉は8月31日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）に出演し、服部半蔵を演じた。松平定信（井上祐貴）に「江戸からの知らせによると、どうも田沼の一派が自らの米を差し出していると…」と神妙な面