9月1日は「防災の日」です。災害に備えて、ミネラルウオーターを備蓄している人は多いと思いますが、水道水が長持ちするのはご存じでしょうか。水道水の保存期間の目安について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が、Xの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「水道水は塩素の効果で雑菌などの繁殖を抑え、常温で3日、冷蔵庫で10日程度（飲用）保存できます」と説明。一方で、「浄水器を通した水や白湯（さゆ）は塩