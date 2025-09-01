ロックバンド・SHOW-YAがデビュー40周年の記念日となった8月31日、東京・目黒鹿鳴館にて記念ライブを開催した。会場は、ギタリストのsun-goが加入後初ライブを行った場所であり、メンバーにとってもゆかりの深い地。ライブは、レッド・ツェッペリンの「移民の歌」にのってメンバーが登場し、寺田恵子（ボーカル）が「Happy Birthday SHOW-YA」と叫ぶオープニングで幕を開けた。【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON