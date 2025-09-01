元グラビアアイドルでタレントの小島可奈子（49）が8月30日配信のABEMA「NOMAKE」に出演し、自閉スペクトラム症、ADHD（注意欠如・多動症）と診断された愛娘との生活を明かした。グラビアで人気を博し、バラエティー番組やドラマ、映画など幅広く活躍。2011年に一般男性と結婚し、13年に第1子女児を出産した。現在は故郷・福岡で生活し、実業家としても活動している。現在、小学6年生の長女は生後半年の乳児検診で発達障害