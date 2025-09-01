¹ñÆâ¤Î¶â¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê½é¤á¤Æ1Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£9·î1Æü¸á¸å2»þ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï1Ëü8123±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØ¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¶â¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£