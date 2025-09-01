東京大学の酒井邦嘉教授（言語脳科学）らの研究チームは１日、学生の読み書きに関する実態調査結果を発表した。大学などの講義内容を記録しない学生が１割、本や新聞、雑誌いずれも普段読まない学生が２割に上った。いずれも国語の読解問題の成績が低い傾向が明らかになり、研究チームは「大学生らの日常として深刻な事態だ」と指摘している。研究チームは３〜８月、１８〜２９歳の大学生と大学院生、短大生にアンケート調査を