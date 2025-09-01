（資料写真）１日午前１１時４５分ごろ、川崎市高津区子母口の市道交差点で、神奈川県警高津署のパトカーと、同区の地方公務員の男性（５５）の乗用車が衝突するなど、計３台が絡む事故が起きた。この男性と同乗していた女性（７８）の２人が軽傷を負い、病院に搬送された。署によると、パトカーは男性巡査長（２９）が運転。別の車両の交通違反を確認したため、赤色灯を点灯し、サイレンを鳴らして同車両を追跡していた。赤信