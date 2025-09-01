お嫁さんからママへ、お子さんが大きくなり結婚すれば、お義母さんになるでしょう。「子どもが将来結婚したとしても、お嫁さんとはあまり関わりたくない」そう思っているママは、意外と少なくないのかもしれません。ある投稿者さんはこう語ります。『20代の息子が結婚したとしても、息子の配偶者と親密になりたくないです。義母が息子の結婚相手に無関心だとどう感じますか？もちろん介護などしてもらうつもりはありませんし経済