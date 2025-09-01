「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月30日（土）放送は、「さや香の懐刀オーディション」。さや香（石井、新山）のパートナーとなる女性タレントを探す！…はずが、衝撃の逸材だらけで大混乱！？【動画】グラドルの“Tバックティッシュ占い”に爆笑！「ゴッドタン」さや香の懐刀オーディションさや香のパートナーとなる女性タレントを探せ！有吉弘行にとってのみちょぱ、千鳥やかまいたちにとっての渋谷凪咲など、テレビスタ