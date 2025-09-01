女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のの主題歌スペシャルPVが、公開された。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』今回公開されたのは、Stray Kidsが歌う今作の主題歌「Parade」のスペシャルPV。映像は、3年前に公開された映画『カラダ探し』の印象的なシーンとともに幕開け。前作で“カラダ探し”に挑んだ6人の姿が映し出され、そこから新たな参加者・陸人(櫻井海音)が目を覚ますシーンへと