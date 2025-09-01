お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人気企画「１人賛否」で女優・趣里と「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと俳優・三山凌輝の結婚を取り上げた。趣里と三山は先月２９日、それぞれのインスタグラムで結婚と第１子妊娠を報告している。粗品は「シンプルにね、あの、やめとけ趣里〜。やめとけお前、こんなヤバイ奴と結婚。考え直せ！」と三山の婚約トラブルをほじくり返しながらも、