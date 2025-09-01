※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた草太は離婚寸前まで追い込まれますが、芹の夫・蓮斗の指摘で、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚。芹に貢いで借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、蓮斗に謝罪しますが、慰謝料の減額は認められませんでした。関係を持ったことを後悔していた芹。もともと藤枝の結婚を知り、「おもし