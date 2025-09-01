日本テレビ系「完全密着！横山裕２４時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！」（午後９時）が１日、放送され、毎夏恒例の同局系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」でチャリティーマラソンランナーを務めた「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕（４４）の完走後の舞台裏が明かされた。支援を必要とする全国の子どものための「マラソン子ども支援募金」を背負った挑戦に汗を流した横山。