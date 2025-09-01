【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−1 マインツ（日本時間8月31日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】危険な「足裏アフタータックル」の瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、危ないタックルを受けた。ヴォルフスブルクのMFマティアス・スヴァンベリは、2枚目のイエローカードで退場している。日本時間8月31日のブンデスリーガ第2節で、マインツはアウェーでヴォルフスブルクと対戦。佐野は公式戦5試合連